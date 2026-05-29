蓝田邨爆炸｜燃气表前一段分喉疑破损泄漏 年初定期检查煤气公司未能入屋

蓝田邨蓝碧楼一高层单位，今日（5月29日）早上有住户开煤气炉蒸蕃薯期间，怀疑闻到煤气味后爆炸，50岁女住户四成皮肤烧伤，送院救治。煤气公司回复《星岛头条》查询，称初步调查结果显示，单位内的用户喉管正常，没有漏气，而燃气表前的一段分喉怀疑因破损而泄漏。煤气公司会协助有关部门进一步搜证调查。

机电工程署表示，事发后即派员到场调查，初步怀疑涉事单位厨房内有一段煤气喉泄漏，并已检走该段喉管及气体煮食炉作进一步检测，以确定泄漏成因。另外，该单位内装设的气体炉具均属已获该署批准的型号，并贴有「GU」标志 。根据煤气公司的记录，涉事单位上一次的安全检查于2024年9月进行，当时并未发现任何漏气或异常情况。煤气公司亦曾于2026年1月为该屋邨用户安排定期安全检查，惟当时未能进入涉事单位检查 。

因应今次事故，煤气公司会在明天开始逐步为该屋邨所有煤气用户，进行一次安全检查，以策安全。该署呼吁，气体供应公司会为住宅用户的气体装置每十八个月作定期安全检查，确保气体装置维持在良好状况，住宅用户应配合相关检查。如市民发现气体装置有任何异常情况，应尽快联络气体供应公司或注册气体工程承办商安排检查和维修。

事发于今日早上10时许，警方接获观塘蓝田邨蓝碧楼居民报案，指上址怀疑爆炸。警方消防接报到场，经初步调查相信上址气体泄漏引致爆炸。单位内的碎片亦从高处坠下，撃中停泊于上址对开一私家车。事件中，50岁女住户全身多处烧伤，清醒被送往伊利沙伯医院救治。

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