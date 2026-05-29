飞驒山脉港男被困1死1伤｜幸存者叹低估体能没设撤退期 未来续登山：下次做好点

本月初在日本飞驒山脉（北阿尔卑斯山）发生一死一伤的港人攀山意外。30岁幸存者KF（化名）近日接受英国广播公司（BBC）中文网访问时，首度还原遇险经过。KF坦言，两人因低估体能下降、未设定撤退时间等种种因素下，不幸于海拔3000多米遭遇强烈暴风雪。经历这场与死神擦身而过的悲剧，KF深刻检讨，称这次旅程如果能重来，会选择不去。不过，他又表示大自然给了他第二次机会，未来会继续登山，「下次再做好一点」。

路线不在官方地图

KF透露，他与在东京读书的22岁港人旅伴，原定目标是攀爬险峰「宪兵岩」」（Gendarme）。由于官方地图的棱线路线极其险峻，并标明「非经验者勿进」，二人决定改走西南山脊线「飞驒尾根」。KF称该路线虽然并未录入官方地图，但并非冷门，最近一次成功登顶发生在4月。

相关报道：飞驒山脉2港男被困｜22岁居日男死亡 30岁男清醒获救 料往上高地途中遇险

登顶中途被拖慢 天气变差在即仍继续

4月30日KF从香港飞抵日本，其后两人看过天气预报，知道5月3日下午天气会变差，因此将行程划分三日，目标第二日攻顶，然后趁天气变差前下山。5月1日两人出发，5月2日登山途中虽然天气仍然晴朗，但因此融雪较快，积雪最深处及腰，两人进度遂被严重拖慢，未赶及当日登顶。

天气变差在即，KF两人却未有多想，改为计划5月3日早些出发，试图赶及在天气变差前登顶。至5月3日下午两人仍在山上，天气亦如预报一样迅速转差，两人在海拔3000多米处遭遇强烈暴风雪，，狂风雨雪吹袭下能见度极低，「看不到东西，白蒙蒙一片」。两人受困于悬崖边，并报警求助。

相关报道：飞驒山脉2港男被困｜攀山专家：5月份正值季节交替天气变幻莫测 登山者必须装备充足

5月3日当晚两人在帐篷吃了最后一餐干燥饭。5月4日天亮后，两人尝试游绳下降撤退，未料雨水导致KF的绳索制动确保器结冰无法下滑。此时，身处下方的旅伴已失去反应，在自身绳索故障且无法确保安全的情况下，KF只能先自救，用帐篷布将自己如蛹般包覆。熬过漫长一夜后，5月5日早上，日本长野县救援直升机最终抵达，将双脚冻伤的KF救出，惟旅伴在下午被救起时已证实罹难。

被困者曾向友人上载坐标及照片求援。Threads：bubuusagiiii

获救后大哭一场

KF坦言，获救以后曾大哭过一次，后来情绪逐渐平复。他又检讨整个过程，认为自己和旅伴未有充份沟通、决定不够果断、低估了体能变化，也没有设定撤退时间，形容是「有一点点轻视」，能够获救是「好彩」。KF事后重看当时照片，感叹风景漂亮与否「已经不重要了」，认为如果旅程能重来，他会选择不去。

虽然如此，KF又透露，日本出院那天和太太走在路上，看见日落火烧云美景，感慨「人的生命真的很微小」，直言日后仍想看不同风景，未来会坚持爬山，既然大自然再给他一次机会，「吸收了（经验），下次再做好一点」。