金钟城巴14岁少年与同学争执座位插刀片 涉两罪被捕

前日（27日）一部37A线城巴的上层座位罅隙发现一把鎅刀，鎅刀的刀片已被推出竖在座位上，被乘客发现报警求助，事件中幸未有人因此受伤。警方接报后翻查闭路电视，锁定一名少年乘客，他在车上与同学发生争执，一度亮出鎅刀指向同学，随后将鎅刀插在座位隙罅便离开。警方经调查后，昨拘捕该名14岁少年，涉嫌「管有攻击性武器」及「企图伤人」。

湾仔警区重案组第一队案件主管李昕翰督察讲述案情时表示，5月27日下午时分，一名男乘客报案，指其坐的巴士座位右边罅隙发现一把鎅刀，而当时鎅刀的刀片已被推出。报案人幸及时发现，身体没有受到伤害。人员接报到场，于巴士上检获一把全长约13厘米的鎅刀，该鎅刀约有1厘米长的刀片被推出。

湾仔警区重案组接手调查后，随即翻查案发巴士内的闭路电视片段。成功锁定疑犯为一名少年，怀疑与案件有关。经进一步翻查闭路电视，发现少年在港岛南区上车之后，一直坐在巴士上层后排位置，乘坐巴士途中，少年因琐碎事与同学争吵，因而取出鎅刀指向同学，其后少年于湾仔区落车后，报案人上车坐在同一位置，并发现一把银色鎅刀。期间并没有其他人接近该座位。

湾仔警区重案组第一队经深入调查，昨(28日)下午于香港仔区，以管有攻击性武器及企图伤人罪，拘捕一名怀疑与案有关的14岁少年，昨晚已获准保释至6月下旬。该少年犯案动机仍在调查中。初步调查显示，案件为个别单一事件，亦无涉及其他团伙组织。

警方呼吁任何人，作为公共交通工具使用者，都应该尊重其他使用者的权利。若有关行为对其他人做成实际身体伤害，情况可以非常严重，亦干犯香港法例212章侵害人身罪条例第19条伤人罪，最高可以被判监禁三年。

翻查资料， 上周六（5月23日）晚上8时许，一名43岁姓刘女子于中环花园道登上一辆15C单层城巴前往中环码头，当时她坐在最后排右边靠窗的位置，其间发现其后腰感到刺痛，于是转身查看，赫见一支5厘米长的缝纫针，乘客事后获送院治理。

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