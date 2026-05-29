金钟城巴座位插刀片 警拘14岁少年涉两罪

前日（27日）下午5时许有乘客报案，指在一部驾驶至金钟道太古广场对开的37A线城巴内，发现巴士上层座位插有一块刀片。警方经调查后，拘捕1名14岁少年，涉嫌「管有攻击性武器」及「企图伤人」。

据了解，当时乘客在皇后大道东上车，到上层靠后位置坐下时感到异样，其后发现座位间有一把约13厘米长鎅刀，当中约1厘米刃口外露。乘客未有大碍，通知车长并报警求助。目前警方将案件列作企图有意图而伤人，由中区警区重案组跟进。

翻查资料， 上周六（5月23日）晚上8时许，一名43岁姓刘女子于中环花园道登上一辆15C单层城巴前往中环码头，当时她坐在最后排右边靠窗的位置，其间发现其后腰感到刺痛，于是转身查看，赫见一支5厘米长的缝纫针，乘客事后获送院治理。

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