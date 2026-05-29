海关破58宗航空旅客偷运私烟入境案 拘61人检840万支私烟市值3824万

由于在海关连番打击下，私烟集团有别以往用陆路及水路走私香烟入境，转用高成本的航空旅客，以蚂蚁搬家形式，将私烟化整为零偷运入境。海关采取代号「晴空」打击航空旅客走私香烟入境行动，侦破58宗走私未完税香烟案，检获840万支私烟，市值3824万元，应课税值约2800万元，行动中拘捕61人，包括58名入境旅客，全部被落案起诉，当中53人已被法院裁定罪成，判处即时监禁。

海关指，私烟集团不惜工本为走私旅客买机票及订酒店，反映私烟能谋取暴利。被捕人士收取报酬由100元至1万元不等。

海关机场科航空旅客课航空旅客第一组署理高级督察许嘉晞讲述案情时表示，今年4月17日至5月27日期间，海关展开打击航空旅客走私香烟入境行动，行动中侦破37宗非法进口未完税香烟案件，拘捕38名入境旅客，年龄介乎20至56岁，并检获约198万支未完税香烟，估计市值约937万港元，应课税值为656万港元。

37宗案件，全部被捕人士均为非本地人士，大部分未完税香烟来源，相信来自东南亚地区，根据调查发现，不法分子将未完税香烟放满寄仓行李以及手提行李内。行李内除了香烟，并无其他个人物品，他们亦未向海关人员作出申报。由此可见，不法分子入境是明确走私行为。

今年4月17日，机场科海关人员共检控9名非本地男子，年龄介乎25至56岁，主要由东南亚地区出发，当中大部分会经其他地方转机到港，并携带大量行李，经毋须申报通道入境，引起人员的怀疑，在9名被捕人士中，一名被捕男子采迂回路线到港，并携带6件大型行李，经风险评估后，人员拣选该名旅客作行李检查，在其4件寄仓行李及2件随身行李内，发现约9万支未完税香烟，估计市值约37万港元，应课税值约30万港元，该名男子随即被拘捕及检控。 其后被法庭判处监禁12个月，以及罚款2000港元。海关对法庭判刑表示欢迎，监禁判刑具有相当阻吓作用，并充分反映罪行严重性。单在这日，海关已合共拘捕9名走私分子，充份显示海关打击非法进口未完税香烟的执法决心及能力。

海关税收罪案调查科税收调查第二组指挥官蔡俊威表示，为有效打击航空旅客走私未完税香烟入境，海关税收罪案调查科动员逾一百人，在机场入境大堂布下天罗地网，重点截查携带超额香烟而无向海关申报的入境旅客，整个行动一共拘捕58名入境旅客，包括55男3女，年龄介乎20至57岁。

除在香港国际机场加强执法外，税收罪案调查科亦相应加强市内巡查。经深入调查后，发现私烟集团利用偏远地区的铁皮场，作为私烟储存及分销仓库。他们将航空旅客用行李箱走私入境的香烟，在铁皮场内重新包装及整合，再分货出去供应区内需求。人员在铁皮场内发现部分私烟已重新组装及砌板，怀疑该等私烟会转运到邻近高税率的地区以图利。

海关展开打击行动，在一个位于元朗甚为偏僻的铁皮场捣破一个私烟储存仓库，在场内检获540万支未完税香烟，并拘捕3名涉案男子，年龄介乎31至56岁。调查发现该3名涉案男子，全部均为非本地人士，负责搬运及管理私烟储存仓库。

今次行动中，以往私烟集团会利用传统货运模式，如陆路及水路将私烟走私入境，但在海关连番打击，雷厉执法下，迫于无奈用高成本的航空旅客，企图以蚂蚁搬家形式，将私烟化整为零偷运入境，最后难逃海关侦查。

被捕人士大部分为非本地人士，他们会先在东南亚地区稍作逗留，然后采取迂回路线，乘搭东南亚国家航班如柬埔寨、菲律宾、越南、泰国等国的航班来港，以为这可逃避海关的侦查，但海关会运用适当资源，作针对性部署，重点打击企图走私入境的旅客。

海关亦留意到走私旅客与一般旅客很大的分别，他们会携带很多行李，可能去到六件甚至更多件，无论是寄仓或随身行李，全部都塞满香烟，而无其他个人物品，其走私意图非常明显。今次行动中检取的香烟品牌超过20款，部分品牌在港并不常见，不排除私烟集团将私烟重新组装后，转运到邻近其他税率较高的地区谋取暴利。

行动中拘捕61名涉案人士，包括入境旅客、搬运私烟人士，亦有管理私烟储存仓库人士，全部被捕人士已被落案起诉。当中53名人士被裁判法院裁定罪成，并判处即时监禁，刑罚由一个月至十二个月不等，余下被捕人士仍还押候查。海关对法庭判决表示欢迎。