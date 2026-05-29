观塘蓝田邨单位煤气炉蒸蕃薯时爆炸 女住户4成烧伤送院

今(29日)早上10时29分，蓝田邨蓝碧楼一高层单位，警方接获数个报案指听到单位传出爆炸声，警方到场疏散两层楼住客约80人到安全位置，消防到场关掉气体总掣。事件中一名50岁女子4成皮肤烧伤，面部及双手等多处贴上敷料，被送往伊利沙伯医院治理，初步怀疑煤气炉爆炸。

据了解，肇事单位为25楼某住宅，女事主在厨房开煤气炉蒸蕃薯期间，约十几分钟后，她嗅到煤气气味，上去意图关闭煤气掣时突然爆炸，厨房杂物随气流激散，她身体多处二级烧伤，自行报警求助

现场所见，爆炸力惊人，大量杂物飞出街外。爆炸亦导致该单位大量玻璃碎片飞散至地下，并击中一辆停泊在附近的私家车挡风玻璃。据悉消防员及煤气公司职员到场检查后，已关闭大厦部份单位的煤气供应，确认现场无即时危险。

目击者冼女士当时身处楼下，突然砰一声如同打雷，抬头即见一层烟雾似的东西空中飘散，杂物如抽油烟机及玻璃碎坠下，「我以为行雷，但又唔似，总之冇烟冇火」。