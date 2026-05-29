观塘蓝田邨单位煤气炉爆炸 女住户4成烧伤送院 疏散约50居民

今(29日)早上10时29分，蓝田邨蓝碧楼一高层单位，警方接获数个报案指听到单位传出爆炸声，警方到场疏散两层楼住客约50人到安全位置，消防到场关掉气体总掣，事件中一名女子初步有4成皮肤烧伤，面部及双手等多处均须贴上敷料，被送往伊利沙伯医院治理，初步怀疑煤气爆炸。现场所见，爆炸力惊人，大量杂物飞出街外。

据了解，肇事单位为25楼某住宅，女事主在厨房开煤气炉煮食期间，约十几分钟后突然爆炸，厨房杂物随气流激散，她身体多处烧伤，自行报警求助。