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青衣女子被贼按密码入屋盗百万手袋名牌 疑为前男友指使 警拘27岁前男友

突发
更新时间：11:23 2026-05-29 HKT
发布时间：10:07 2026-05-29 HKT

节目《东张西望》昨(28日)报道一名女事主指位于家中的名表及名牌手袋被偷，价值过百万。警方今(29日)早上表示，位于青衣青敬路33号一住宅大厦的保安报案，指其中一个单位怀疑遭爆窃，一名可疑男子逃去。人员接报到场，经住户点算，有一只手表、四个手袋及两只手镯被盗，总值约154万元。警方经调查后，昨（28日）下午在青衣拘捕一名27岁姓苏本地男子，涉嫌「串谋爆窃」。他现正被扣留调查。案件交由葵青警区刑事调查队第六队跟进，行动仍在进行中。据悉，被捕男子为女事主的前男友。

女事主在节目中表示失窃案与前男友有关。）《东张西望》截图
女事主在节目中表示失窃案与前男友有关。）《东张西望》截图
女事主失窃的其中三个名牌手袋。《东张西望》截图
女事主失窃的其中三个名牌手袋。《东张西望》截图

据了解，案中失物包括瑞士Audemars Piguet 爱彼手表、四个Hermès名牌手袋，以及两只Van Cleef & Arpels 手镯。

从事主提供的CCTV片段中可见，当日凌晨３点时，一名南亚裔男子假扮外卖员，进入苦主所住的大厦，用密码进入苦主的家，搜寻一番后，取走若干个手袋和名表。片中女苦主表示：「贱格，偷揿密码入人哋屋企偷嘢！」苦主怀疑今次失窃案是她前男友指使友人所为。

 

女苦主表示，「我屋企密码得一个人知道，连我屋企人都唔知。（可唔可以透露系边个？）我前男友。呢件事都系佢揾人做，如果唔系点解无喇喇有个外籍人士，揿密码入屋偷嘢，并且揾指定嘅物品去偷。」

 

 

 

 

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