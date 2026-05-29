尖沙咀的士外籍醉客挥拳轰毁「大银幕」 一度拒认数终付千元和解

尖沙咀凌晨发生一宗刑事毁坏案。今日（29日）凌晨4时许，两名来自中东阿联酋的外籍男游客，在中环云咸街登上一辆的士。两人上车后分别坐在前座及后座，并向的士司机递上一张位于尖沙咀广东道13号的港威酒店卡片，示意前往该处。期间，后座男乘客同时要求司机在途中「顺路」先前往赫德道3号一间土耳其餐厅，以便他下车购买食物。

岂料在后座友人下车买宵夜期间，留在车内、坐在前座的男乘客怀疑因不胜酒力借醉发狂，在毫无征兆下突然发难，挥拳猛烈击向的士的前挡风玻璃。由于力度极猛，挡风玻璃当场被轰碎，裂开呈现大片蜘蛛网状的裂痕。后座友人随后买完食物上车，赫见现场一片混乱。

的士司机惊魂甫定后立即报警求助，前座男子下了车，上了后面一架的士匿藏，而后座男子则只肯交出200元车资，并声称与前座男子不熟络。

警员接报到场调查，经在附近一带搜查后，成功在另一辆的士内，截获该名涉嫌打爆挡风玻璃的前座阿联酋男子。警员在现场调查期间，鉴于该名外籍男子满身酒气、情绪极度激动，为免他继续醉酒闹事，警员一度将他带上警车，把其隔离以令其冷静下来。

最后，该名击碎破璃的前座男子当场承认责任，并表示愿意为鲁莽行为作出金钱赔偿。经多方协调及点算损毁情况后，该名男乘客最终现场掏出1,000港元现金赔偿予的士司机，双方达成和解，的士司机亦表明不予追究。