Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

金钟站月台MMA 红衣男挥拳爆粗 口罩男「抓手指」反击

突发
更新时间：02:30 2026-05-29 HKT
发布时间：02:30 2026-05-29 HKT

网络昨日（28日）流传一段长约20秒的港铁冲突影片，两名男子在人流如鲫的金钟站月台大打出手，引来大批乘客驻足围观。片中一名火气极盛的红衣男子在众目睽睽下，突然挥拳猛烈袭击一名身穿灰蓝色上衣、戴上口罩的男子。

双方在首轮交锋后一度停手，惟气氛依然剑拔弩张。红衣男情绪激动，一边用手指指向对方，一边连珠炮发爆粗怒骂「X家X」。此时，不甘示弱的口罩男施展怪招反击，突然伸手发力抓向红衣男指向他的手指；红衣男猝不及防，登时大惊立即缩手。双方随后继续在月台中央摆出架势对峙，互不相让。

现场影片显示，在两人身旁停放着一辆折叠单车，惟目前尚未得知该单车是否为引发是次月台大战的导火线。由于事发时正值大批乘客候车，多名热心市民见状纷纷上前高呼劝喻「唔好打」、「拉你哋」，更有目击者大喊「警察嚟啦」意图震慑两汉，防止流血事件进一步恶化。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
日挨3小时深港通勤！港女3年住匀深圳公开真实生活 指一类人不宜搬 7千租900呎揾房有秘技｜Juicy叮
日挨3小时深港通勤！港女3年住匀深圳公开真实生活 指一类人不宜搬 7千租900呎揾房有秘技｜Juicy叮
时事热话
14小时前
向太爆一顶流男星当众向她下跪 为认契妈不理巨星身份 向太赞冇城府曾捐巨款脤灾
向太爆一顶流男星当众向她下跪  为认契妈不理巨星身份  向太赞冇城府曾捐巨款脤灾
影视圈
9小时前
本地连锁时装店「THE ASH」全线结业！8间分店6月同步关门 推帽子、T恤半价优惠告别
本地连锁时装店「THE ASH」全线结业！8间分店6月同步关门 推帽子、T恤半价优惠告别
生活百科
19小时前
马贯东卷入「李家风暴」后首现身 一视帝偕女友用行动力撑好兄弟 继续善举获网民激赞
马贯东卷入「李家风暴」后首现身 一视帝偕女友用行动力撑好兄弟 继续善举获网民激赞
影视圈
14小时前
屯门中学校长李卓兴爆粗成「三失」 今向校董会请辞 关爱队、分委会席位亦不保
01:34
屯门中学校长李卓兴爆粗成「三失」 今向校董会请辞 民政署：接获辞任关爱队及分委会通知
社会
12小时前
01:34
屯门中学校长李卓兴爆粗后请辞 首度鞠躬道歉 拭泪：想同同学讲「唔好学我」
社会
11小时前
周亦卿2015年立遗嘱前9日赠长女周莉莉5432万元支票及五女周蕙蕙花园台单位，周莉莉收支票之余，对五妹亦获赠物业感到不满。资料图片
其士争产案丨2015年遗嘱订立前9日收父亲5432万元 周莉莉对周蕙蕙亦获赠花园台物业感不满
社会
13小时前
「热就出厅坐！」33.7度高温 工人姐姐早1小时开冷气被公审 网民起底雇主惊揭更凉薄前科｜Juicy叮
「热就出厅坐！」33.7度高温 工人姐姐早1小时开冷气被公审 网民起底雇主惊揭更凉薄前科｜Juicy叮
时事热话
17小时前
李嘉欣绝美零滤镜状态曝光 露肩背心衬Hermès袋尽显百亿阔太贵气 伦敦现身疑探留学囝囝
李嘉欣绝美零滤镜状态曝光 露肩背心衬Hermès袋尽显百亿阔太贵气 伦敦现身疑探留学囝囝
影视圈
13小时前
炎热天气｜短暂外出要关冷气吗？专家教最佳开关时机省钱又省电 附3类降温神器使用攻略
炎热天气｜短暂外出要关冷气吗？专家教最佳开关时机省钱又省电 附3类降温神器使用攻略
食用安全
2026-05-28 07:30 HKT