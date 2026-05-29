金钟站月台MMA 红衣男挥拳爆粗 口罩男「抓手指」反击

网络昨日（28日）流传一段长约20秒的港铁冲突影片，两名男子在人流如鲫的金钟站月台大打出手，引来大批乘客驻足围观。片中一名火气极盛的红衣男子在众目睽睽下，突然挥拳猛烈袭击一名身穿灰蓝色上衣、戴上口罩的男子。

双方在首轮交锋后一度停手，惟气氛依然剑拔弩张。红衣男情绪激动，一边用手指指向对方，一边连珠炮发爆粗怒骂「X家X」。此时，不甘示弱的口罩男施展怪招反击，突然伸手发力抓向红衣男指向他的手指；红衣男猝不及防，登时大惊立即缩手。双方随后继续在月台中央摆出架势对峙，互不相让。

现场影片显示，在两人身旁停放着一辆折叠单车，惟目前尚未得知该单车是否为引发是次月台大战的导火线。由于事发时正值大批乘客候车，多名热心市民见状纷纷上前高呼劝喻「唔好打」、「拉你哋」，更有目击者大喊「警察嚟啦」意图震慑两汉，防止流血事件进一步恶化。