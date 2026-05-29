西贡大网仔路村屋遇窃 2夜贼掠Cartier扣针等8.5万元财物 连小米CCTV亦抱走

西贡发生爆窃案。周四（28日）晚上8时许，大网仔路一间村屋的42岁李姓女户主返回住所时，赫然发现寓所的花园大门有被工具撬过的明显痕迹，心知不妙下入屋查看，惊见屋内多个房间均有被大肆搜掠的乱象，部分贵重财物不翼而飞，怀疑遭到贼人潜入爆窃，于是立即致电报警求助。

警员接报后在村屋周边展开搜捕及调查。经女户主在现场进行初步点算后，证实起居室内一个价值约8.5万港元的名贵扣针，以及一部价值约250港元的电子器材不知所终。据悉，涉案被盗的昂贵扣针为国际奢侈品牌卡地亚（Cartier）出品；而另一件被抱走的电子器材，则为用作防盗监控的小米（Xiaomi）闭路电视（CCTV）。贼人连用作看门口的监控镜头亦一并拆走，作风相当猖獗。

警方经初步调查后，将案件正式列作「爆窃」处理，目前已交由黄大仙警区刑事调查队第四队跟进。警方正根据村屋附近的闭路电视片段，全力追缉两名涉案男贼人归案。据悉，两名目标男子身高大约1.65至1.75米，身材中等，犯案时正携带搜掠工具。