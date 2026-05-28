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落马洲「Iron Man」过关 中年汉小腿藏多盒未完税烟 罪成囚6星期

突发
更新时间：19:44 2026-05-28 HKT
发布时间：19:44 2026-05-28 HKT

香港海关关员昨日（5月27日）于落马洲支线管制站，截查一名49岁抵港男旅客时，在其身上检获1181支未完税香烟，估计市值约4800元，应课税值约3900元。该名旅客随即被捕。海关提供图片所见，相关男子将一盒盒未完税烟藏在小腿，并用紧身裤覆盖，状甚明显。

涉案男子因管有未完税香烟和未有向海关人员作出申报，违反《应课税品条例》，今日（5月28日）在粉岭裁判法院被判处监禁6星期及罚款1800元。

男子将一盒盒未完税烟藏在小腿，并用紧身裤覆盖，状甚明显。海关图片
男子将一盒盒未完税烟藏在小腿，并用紧身裤覆盖，状甚明显。海关图片

海关对判刑表示欢迎，反映即使旅客属初犯，亦可能被判处监禁，而刑罚具阻吓作用，并反映罪行的严重性，呼吁市民切勿以身试法。

海关提醒市民，根据《条例》，香烟属应课税品。任何人士若进口、处理、管有、售卖或购买私烟，即属违法，一经定罪，最高可被判罚款200万元及监禁7年。市民可透过24小时热线182 8080，专用电邮[email protected]网上表格举报怀疑私烟活动。

现场为落马洲支线管制站。资料图片
现场为落马洲支线管制站。资料图片

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