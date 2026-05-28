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牛头角再有长者司机铲行人路 Tesla八旬翁撞毁栏杆路牌 幸未波及途人

突发
更新时间：19:16 2026-05-28 HKT
发布时间：19:08 2026-05-28 HKT

牛头角再发生涉及年长驾驶者的交通意外。今日（5月28日）下午2时许，一名81岁姓黄男司机驾驶Tesla私家车，沿福淘街往牛头角道行驶，至驶至道路交界时怀疑失控铲上行人路，一段栏杆及一块路牌被撞毁。

事件中，同车的74岁姓何妻子腰痛但清醒，救护员到场后，将她被送往联合医院治理。事后司机通过酒精测试，意外原因仍在调查。

本月13日，不远处的振华道与彩霞道交界亦曾发生长者司机车祸。一名70岁的士司机落斜时意外铲上行人路，两名明爱牛头角牙科诊所的女职员挨撞，腿部被撞断重创不治涉。目前涉案的士司机已被控危险驾驶引致他人死亡等罪名，案件已经提堂。

相关报道：牛头角车祸│涉驾的士铲行人路撞死两女途人 七旬司机被控危驾致他人死亡

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5月13日振华道与彩霞道交界，一名70岁的士司机铲上行人路，导致两死。资料图片
5月13日振华道与彩霞道交界，一名70岁的士司机铲上行人路，导致两死。资料图片

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