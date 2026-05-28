消防处推旧楼物联网侦测方案 替代传统手动喉辘 安装费大减六成最快一周完工

消防处今日（5月28日）表示，已于上月底（4月30日）正式发出通函，接纳「物联网火警侦测系统」配备灭火筒，作为6层高或以下目标楼宇符合《消防安全（建筑物）条例》的替代方案。新方案不仅打破了旧楼因业权、资金、结构等限制，而无法安装传统消防水缸喉辘的僵局，更能将工程费用大幅削减六成，而且最快可于一星期内完工。「物联网火警侦测系统」经年初先导计划后成效理想，3个月测试内录得「零误鸣」、在线率达到100%的纪录。

以科技突破旧楼三大限制

消防处消防区长（楼宇改善策略及特别行动）施文煜表示，自《消防安全（建筑物）条例》生效以来，旧楼业主遵从消防安全指示时，普遍面对统筹、财务、及结构空间限制三方面困难。随着科技发达，消防处为解决困境，去年底推出「物联网火警侦测系统」先导计划。消防处解释，系统简单而言是一个自动报火警系统。消防处会在每个单位内部及公众地方，安装「无线复合火警侦测器」，协助侦测一氧化碳与浓烟，当达到特定浓度时，侦测器便会将火警讯号传送至走廊的「火警警报网关」。

消防处续指，「火警警报网关」具备连动功能，一旦其中一个火警钟响起，整幢大厦便会一起鸣响；另外网关亦设有玻璃压手，容许居民人手启动系统；而且网关内置两张4G SIM卡，协助传送火警讯号到服务供应商提供的24小时监控平台。万一发生火警，火警讯号会直接传输到消防通讯中心，消防员接报赶至现场救援时，亦可使用应用程式寻找火警源头。上述监控平台所有讯息数据，亦会同步复制至消防处中央监控平台，以便日后数据分析。

年初试行3个月 录得「零误鸣」纪录

「物联网火警侦测系统」先导计划于今年1月1日至3月31日期间进行，处方在港九新界10个地区，挑选10幢六层高或以下的目标旧楼，为大厦安装上述系统，并每层搭配手提灭火筒作测试。最终结果非常理想，系统在线率达到100%，部件有效运作率亦高达99.95%。值得一提的是，测试期间系统录得「零误鸣」纪录，证实居民日常煮食或打边炉等行为并不会引致系统错误报警，有效避免浪费消防资源及滋扰居民。在实火模拟测试中，系统成功即时向消防处通讯中心发出警报，消防员到场扑灭火源后，亦能透过应用程式的NFC功能轻松重设。

由于先导计划成功，消防处已经在今年4月30日向注册消防承办商发出通函，并在5月开始发信通知业主，接纳以「物联网火警侦测系统」 搭配手提灭火筒，作为楼高六层或以下、受《消防安全（建筑物）条例》规管的目标楼宇履行设置传统「消防喉辘及手动火警警报系统」要求的替代方案。消防处强调，新系统理念在于「及早发现、及早控制」，即使居民未能完全扑灭火势，仍可以争取到宝贵逃生时间。

新方案经测试后成效理想。

相比传统方案具备多项优势

消防处提到，以是次参与先导计划的大厦为例，如果它们选择传统喉辘及手动系统方案，工程需时1至2年，耗资约60万元；而且传统无自动侦测功能，依赖居民自行发现并手动报警；加上大厦结构空间所限，部分旧楼安装大型水箱较为困难；而部件一旦受损，要在消防巡检时才被发现。不过如果使用新方案，安装时间大大缩短到1至2星期，耗资亦仅20万元；新方案除手动外，亦可24小时自动监测，火警讯号直达消防处；另外新方案无需装设天台大水箱、水泵及消防控制板，部件细小，突破旧楼结构限制；新系统亦能自行监察部件健康，一旦侦测器受损或被人为关闭，也能即时获悉。

消防处表示，目前「楼宇改善支援中心」已开始陆续发信予全港合资格的约3,600幢旧式大厦，通知业主有关接受物联网替代方案的消息。处方呼吁，业主或居民如对物联网火警侦测系统、工程统筹或技术细节有任何查询，可直接致电消防处楼宇改善支援中心热线2272 9112查询。

新旧方案并行。