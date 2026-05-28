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港铁屯门地盘意外损毁水管沦泽国 兆禧苑食水受影响 街坊热夜下取水

突发
更新时间：21:36 2026-05-28 HKT
发布时间：17:08 2026-05-28 HKT

屯门湖景路近湖翠楼对开，今（28日）午3时许有水管破裂，水深数寸淹没路面，汽车驶经溅起水花，往兆禧苑行人路一度封闭，附近港铁地盘水浸，水务署派员到场抢修。受工程影响，兆禧苑及商场供水将于深夜受影响，有居民晚饭后趁停水前落楼，热夜下拿着水桶落楼取水。

港铁：湖景路工地移除石屎时发现地面渗水

水务署在社交平台表示，经派员了解后，发现食水水管是由于港铁公司承建商的工程意外受损，导致渗漏。渗漏当刻情况严重，署方工程团队需即时关上水掣，兆禧苑及其商场一度停水。其后，工程团队考虑到市民及商户于用水高峰期的用水需要，已采取应变措施，临时恢复兆禧苑及其商场的食水供应，并安排于今晚11时才再次停水抢修。

水务署争取翌早完成抢修

署方正为受影响用户提供临时食水，除了安排至少两架水车及16个水箱外，亦派出至少10名人员到场为有需要市民提供适切协助。水务署强调，争取于翌日（5月19日）早上7时完成抢修并恢复食水供应，亦已就事件与屯门民政事务处、当区区议员、关爱队及屋苑管理处紧密联系，为有需要的居民及商户提供适切支援。

热夜下，陆续有兆禧苑居民饭后落楼到水车取水，水务署职员从旁协助。居民陈女士表示，爆水管后一度停水，虽然晚上8时许重新有水，但「水就弱啲，有小小畀你用吓，厨房条喉就有，厕所就无」，因此往楼下水车取水冲凉，以及留待不时之需。

另一街坊王先生表示，傍晚6时左右回家开水喉已发现无水，唯有和家人外出用膳，预计整晚都无法好好洗澡，唯有落楼取水洗脸洗脚，直言「梗系唔方便，返嚟身水身汗，无得冲凉，又无得煮饭」，相当无奈。

港铁表示，5月28日（星期四）下午约3时许，屯门南延线承建商在屯门湖景路工地移除一块石屎时，发现地面有渗水情况，承建商即时通知水务署。在水务署人员到场后，承建商按需要进行挖掘，以便查明水管状况，及后确认一处水管接驳位置正在渗水。该状况随后由水务署人员处理，承建商在过程中一直在场提供所需协助。

港铁称，在推进各项铁路工程时，公司一直严格规划，谨慎应变，并与各政府部门及社区紧密协调；公司会继续秉持相关做法。

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