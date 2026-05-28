清洁女工零投资经验 误信白撞WhatsApp「被动收入」骗局 失$63万毕生积蓄
更新时间：16:07 2026-05-28 HKT
发布时间：16:07 2026-05-28 HKT
发布时间：16:07 2026-05-28 HKT
过去一周，警方共接获超过50宗网上投资骗案，总损失逾$3,000万港元。其中，一名没有投资经验的清洁女工，近日收到自称「投资专家」的陌生WhatsApp讯息，堕「被动收入」骗局，最终损失63万元毕生积蓄。
警方今日（5月28日）在防骗专页「守网者」表示，假扮「投资专家」的骗徒当时声称可为受害人「轻松赚大钱」，双方继续对话后，骗徒成功博取受害人信任。其后，骗徒诱导受害人下载虚假投资应用程式，声称可以「代为操作港股」，受害人完全不用操作，「净系等收钱」。
受害人由于没有投资经验，不虞有诈，将超过$63万港元转入骗徒指定个人银行户口。当受害人见虚假程式内显示有收益，打算提取收益时，骗徒已人间蒸发，受害人才惊觉自己毕生积蓄化为乌有。警方强烈呼吁市民，如收到陌生讯息，千万不要回复，并可使用「防骗视伏App」，协助评估风险。
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