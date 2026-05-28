海关督察新一轮招募开始 入职月薪最高达5.3万元 6月10日截止

香港海关今日（5月28日）在社交平台发文，表示新一轮的海关督察招募活动已开始。成功投考者入职起薪点更可达每月$53,630，诚邀有志服务社会、具备使命感的人士踊跃投考。督察职位的申请截止日期为今年6月10日。

海关在帖文中指出，海关督察的工作范畴非常多元化。除了口岸执法、打击走私，以及推动商贸便利之外，海关督察亦有机会参与各类国际会议，甚至被派驻到国际海关组织工作。

新一轮的海关督察招募活动已开始。海关FB

另外海关督察的薪酬待遇相当吸引，月薪介乎$48,335至$83,840，入职起薪点更可达每月$53,630。 有意投考者可透过公务员事务局网页进行线上申请，或浏览香港海关官方网站了解海关督察的主要职责、入职条件及遴选程序。