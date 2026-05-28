Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

海关督察新一轮招募开始 入职月薪最高达5.3万元 6月10日截止

突发
更新时间：15:38 2026-05-28 HKT
发布时间：15:38 2026-05-28 HKT

香港海关今日（5月28日）在社交平台发文，表示新一轮的海关督察招募活动已开始。成功投考者入职起薪点更可达每月$53,630，诚邀有志服务社会、具备使命感的人士踊跃投考。督察职位的申请截止日期为今年6月10日。

海关在帖文中指出，海关督察的工作范畴非常多元化。除了口岸执法、打击走私，以及推动商贸便利之外，海关督察亦有机会参与各类国际会议，甚至被派驻到国际海关组织工作。

新一轮的海关督察招募活动已开始。海关FB
新一轮的海关督察招募活动已开始。海关FB

另外海关督察的薪酬待遇相当吸引，月薪介乎$48,335至$83,840，入职起薪点更可达每月$53,630。 有意投考者可透过公务员事务局网页进行线上申请，或浏览香港海关官方网站了解海关督察的主要职责、入职条件及遴选程序。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
02:04
公务员加薪｜公务员薪酬趋势净指标出炉 高层加4.12% 中层加2.64% 低层加1.17%
政情
6小时前
90年代小生何宝生弃百亿身家出家真相曝光 林韦辰代友平反烂赌传闻 苦等多年未剃度全因这牵挂
90年代小生何宝生弃百亿身家出家真相曝光 林韦辰代友平反烂赌传闻 苦等多年未剃度全因这牵挂
影视圈
7小时前
钟镇涛大仔钟嘉浚突宣布离港 贴维港相叹一切陌生令人疲惫：是时候开启一段新的旅程
钟镇涛大仔钟嘉浚突宣布离港 贴维港相叹一切陌生令人疲惫：是时候开启一段新的旅程
影视圈
18小时前
Driscoll's蓝莓大争议！相似包装产地不同 官方拆解玄机：高质靓货认住呢字？
Driscoll&#039;s蓝莓大争议！相似包装产地不同 官方拆解玄机：高质靓货认住呢行字？
饮食
21小时前
炎热天气｜短暂外出要关冷气吗？专家教最佳开关时机省钱又省电 附3类降温神器使用攻略
炎热天气｜短暂外出要关冷气吗？专家教最佳开关时机省钱又省电 附3类降温神器使用攻略
食用安全
9小时前
银行收紧内地客开户 记者实测各大行 中资行职员称暂停 建银：无法保证获批 汇丰指仍可申请
银行收紧内地客开户 记者实测各大行 中资行职员称暂停 建银：无法保证获批 汇丰指仍可申请
商业创科
7小时前
风扇仔「大户」试伏报告！港男深水埗丧买20把实测：竟得一款封神？好用全靠这两点｜Juicy叮
风扇仔「大户」试伏报告！港男深水埗丧买20把实测：竟得一款封神？好用全靠这两点｜Juicy叮
时事热话
5小时前
旅行团风光不再？逼爆照揭三大不败神话引热议：后生仔都争住报？｜Juicy叮
旅行团风光不再？逼爆照揭三大不败神话引热议：后生仔都争住报？｜Juicy叮
时事热话
2026-05-27 13:36 HKT
法拉利主席埃尔康周二在罗马附近的教宗夏日别墅，向良十四世展示白色电动车Luce。法新社
法拉利首款电动车引群嘲 市值蒸发392亿
即时国际
7小时前
凯柏峰外貎。资料图片
珍惜生命｜将军澳男住客飞堕天井 当场气绝
突发
9小时前