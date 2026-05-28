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车长驾驶途中双手离軚 网民嘲自动系统？ 九巴：即时暂停职务｜有片

突发
更新时间：16:04 2026-05-28 HKT
发布时间：15:26 2026-05-28 HKT

今日（28日）网上流传两段短片，显示一名九巴车长在驾驶途中双手离开軚盘。其中一段长约17秒的片段中，清楚显示该名车长未有双手稳持軚盘，其间不断以左手按摩右手手腕及手指。在旁同路行驶的另一车上，有人拍下相关情景，惟其后到达分叉路，两车分道扬镳，片段亦结束。

有网民看毕片段后，认为涉事车长行为危险，直斥「唔好害人」。亦有网民揶揄：「巴士原来咁先进，已经有自动驾驶啦？」、「自动驾驶系统，识唔识」、「25度冷气咁弱，梗系要搓下手仔，先唔会训（瞓）著撞落部工程车度啦」、「原来炒车不是因为温度」。

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九巴公司回复《星岛头条》查询表示，今晨9时许，九巴一名驾驶非载客巴士的车长，怀疑在行车期间未有双手稳持軚盘。九巴重视行车安全，非常关注事件，已即时暂停涉事车长驾驶职务，并正调查事件，如发现有任何违规情形，将采取纪律处分及重新接受训练。 

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