海关捣破冒牌香水护肤品仓库 检150万元货拘1男

香港海关前日（26日）展开特别执法行动，破获一宗透过网上店铺售卖冒牌物品的案件，检获共约2500件怀疑冒牌物品，包括香水和护肤品，估计市值共约150万元，并拘捕一人。

海关早前透过网上巡查及利用大数据系统进行风险评估及分析，发现有人在网上开设网店及社交平台帐户，售卖怀疑冒牌香水及护肤品。关员乔装顾客在网上试购，经过深入调查及商标持有人的协助下，前日(26日)采取执法行动，突击搜查位于新蒲岗的工厦内的网店仓库，检获该批怀疑冒牌物品。

行动中，海关拘捕一名36岁网店男负责人，目前获准保释候查，案件仍在调查中。据悉，检获的冒牌物品牵涉多个品牌，当中香水及护肤品，抄袭了正货品牌的外观设计及注册商标。

调查发现卖家设立了自家网站及社交媒体帐户，让顾客自行落单，营造了一个具规模的网上商家形象，借此赢取顾客的信任。第二，案中的卖家以「行货」及「平行进口」这些字眼作为招徕，从而减低消费者戒心。货品定价都有一定折让，以低价吸引消费者购买。以涉案的冒牌香水及护肤品为例，价格大约500至800元不等，是正货售价的大约一半。

消息称，海关成功克服被捕人仅以快递方式发货的犯案模式，透过连日深入调查，人员成功锁定了目标仓库。仓库位于工厂大厦一个「一㓥四十」的工作室单位内，所有租户进出都需要输入密码进入，严密的保安大大增加了人员执法的难度。

此外，仓库内的实际环境恶劣，货物堆放杂乱无章，满布灰尘，储存条件完全不像网上展示的高阶形象。由于检获的冒牌香水及护肤品，是直接用于人体皮肤，而仓库的恶劣环境有可能令产品变质。海关稍后将样本送往政府化验所进行化验。

海关指出在香水包装上，正货瓶身印刷手工较为精细，英文字体清晰，检获的冒牌香水瓶印刷粗糙，英文字比较模糊。另外，正货香水瓶底的印刷较为精细，并不会用贴纸贴上。