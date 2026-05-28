葵盛西邨爆水管路陷困货车 多座大厦食水受影响 水务署提早恢复供水

葵涌葵盛西邨爆水管。今晨（28日）葵盛西邨第8座停车场对开有地下食水管爆裂，大量食水夹杂泥沙涌出，淹浸路面。警方于早上8时45分接报到场处理，并通知水务署派员关上水掣，进行抢修。其间一辆货车途经现场，因路面下陷，左边车轮陷入坑内，车身倾侧被困。

水务署在Facebook专页「滴惜仔」由早上9时许至下午5时许，多次交代抢修进度。水务署称，涉事水管为一条直径200毫米的食水供水管，用作供应食水予葵盛西商场、葵盛西邨6至10座、月海湾以及邨内一所小学。在关上水掣后，现场已停止涌水。经供水调度、抢修以及路面清理，所有受影响范围已于下午约5时半恢复正常，葵盛西邨第8座停车场出入口已经恢复行车。

水务署又表示，维修期间亦发现旁边的咸水水管亦有渗漏的情况，需要紧急维修，现时葵盛商场、葵盛西邨第7至10座、月海湾、葵盛社区会堂及邨内两所学校的冲厕水受影响。署方会继续全力抢修咸水管，争取于明日（29日）上午约6时恢复。

抢修期间，由于大厦高层有内部储水缸作缓冲，停水时并没有对大部分用户造成明显影响，轮候取水的市民并不多。署方增派水车及水缸为受影响居民及商户提供临时食水，派出至少一架水车及20个水箱并放置于屋苑及商场附近，方便市民取水。

水务署强调，已派出紧急应变小队于现场协调及为市民提供即时协助，包括到安老院、长者中心及商户了解受影响情况，以及与管理处、食肆及居民紧密沟通，就暂停供水安排及复水的详情互通资讯。署方亦为邨内食肆、其他商户、安老院及长者中心送上临时食水，以便利他们营业及减少对受影响长者带来不便。署方会继续与葵青民政事务处、当区区议员、关爱队及房屋署紧密联系，为有需要的居民及商户提供适切支援。