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深水埗工地男工被吊机堕下击中头重创 延至晚上不治 渠务署勒令停工

突发
更新时间：02:53 2026-05-28 HKT
发布时间：02:53 2026-05-28 HKT

周二（27日）早上8时许，深水埗钦州街65号对开一个渠务署的污水系统改善工程工地内，一部体积约1.5米乘1米的电动链式吊机，突然从离地约4米高的工字铁位置松脱堕下，当场击中下方一名正在工作、现年67岁的黄姓男工人。事主头部遭受猛烈重创，当场血流披面并陷入昏迷，随即被送往玛嘉烈医院抢救。惟事主因伤势过重，延至同日晚上约11时30分宣告不治。

渠务署长莫永昌深表难过 责成承建商深入调查

针对这宗不幸事件，渠务署署长莫永昌对有承建商员工在意外中离世深表难过。他代表署方亲自向死者家属致以最深切的慰问，并强调已严正要求承建商向家属提供一切适切的协助，承担应有责任。

意外发生后，渠务署已即时采取行动，勒令承建商立即停止该工地内的所有相关工作，并进行全面的安全检查，确保类似危机不再发生。同时，署方已责成承建商必须就意外原因展开深入而全面的调查。渠务署亦承诺会全力协助劳工处及警方等相关部门，彻查这宗夺命意外的源头与责任归属。

相关新闻：深水埗工地4米高堕下机器 67岁男工遭击中头昏迷

事件发生在周二（27日）早上8时33分，黄男当时与另一名工人在地面检查装置，该名同事负责操作龙门架上的吊重仪器。当吊重仪器操作至最后固定位置时，仪器突然从约四米高处脱落，击中黄男头部，导致他头部流血，重创昏迷。

 

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