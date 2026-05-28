Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

机场「大黄蜂」车队的士突失控 铲过候车处猛撞Uber Taxi 1司机受伤送院

突发
更新时间：02:04 2026-05-28 HKT
发布时间：02:04 2026-05-28 HKT

香港赤𫚭角国际机场发生惊险车祸。周三（28日）凌晨零时许，两辆的士在一号客运大楼对开、翔天路的士站位置发生猛烈相撞。由于正值深夜，强烈撞击力在寂静的机场内激发巨响，惊动在场大批的士司机及职员报案。事故中，其中一名司机报称背部受伤，需由救护车送院治理，警方正就车祸原因展开深入调查。

现场零件散落一地 的士车头严重毁烂

有现场前方的士的车录影（车Cam）清晰拍下肇事惊险一刻。片段显示，当时大批的士正依序在的士站内候客，一辆隶属「大黄蜂车队」的新型黄红色大内部的士，在毫无减速迹象的情况下，突然失控猛烈铲上路中央俗称「浮台」的乘客候车区。的士如脱缰野马般横冲直撞，继而将前方一辆正停泊在车道、车身印有「Uber Taxi」的红色市区的士当场撞个正着。

该辆 Uber Taxi 遭受极大冲力，全车被撞至呈90度横亘路中央，而泊在 Uber Taxi 前方的另一辆传统红色市区的士亦受到波及，被推前了少许。

网上事后疯传多段行家现场直击影片，现场满目疮痍。涉事的新型「大黄蜂」车队的士车头严重凹陷毁烂，防撞栏及车头组件几近全毁，车内的安全气袋更全数弹出；而被撞的「Uber Taxi」红色市区的士的车尾亦被撞至严重变形。

强烈的撞击力导致大批汽车碎片及残骸散落方圆数十米地面，现场一片狼藉，部分路旁的临时交通锥（雪糕筒）及铁栏亦被撞至飞歪或断裂。

意外发生后，大批机场职员及热心市民在场协助维持秩序。从片段可见，涉事68岁姓周「大黄蜂」车队的士的司机，在事后仍能自行下车，并步向车尾查看情况及与在场人士沟通。而77岁黄姓Uber Taxi男司机报称颈部和背脊受伤，由救护车送往北大屿山医院接受治理。

有目击司机在片段中进行现场口述，指「大黄蜂」车队的士整辆车铲上浮台（乘客候车处），继而拦腰撞向前车，现场更传出阵阵气体异味。该名司机直言看见 Uber Taxi 的车尾损毁极其严重，形同废铁，直呼连其「石油气缸都爆X埋，大X镬！」而目睹大黄蜂车队的士损毁严重，目击者不禁叹道：「车主多得佢唔X少」。据了解，车祸后，有人报称煞车系统失灵。

警方正在现场调查车祸原因。

 

 

 

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
Driscoll's蓝莓大争议！相似包装产地不同 官方拆解玄机：高质靓货认住呢字？
Driscoll&#039;s蓝莓大争议！相似包装产地不同 官方拆解玄机：高质靓货认住呢字？
饮食
12小时前
钟镇涛大仔钟嘉浚突宣布离港 贴维港相叹一切陌生令人疲惫：是时候开启一段新的旅程
钟镇涛大仔钟嘉浚突宣布离港 贴维港相叹一切陌生令人疲惫：是时候开启一段新的旅程
影视圈
9小时前
袁咏仪港姐冠军沦为无戏可拍 自爆因张兆辉得罪电视台高层 年轻霸道传闹王晶得罪成龙
袁咏仪港姐冠军沦为无戏可拍 自爆因张兆辉得罪电视台高层 年轻霸道传闹王晶得罪成龙
影视圈
8小时前
胡慧中偕女拍片「何志平」现身？ 200磅何嘉珍被赞五官似洪欣 童年惨遭霸凌匿厕所食饭
胡慧中偕女拍片「何志平」现身？ 200磅何嘉珍被赞五官似洪欣 童年惨遭霸凌匿厕所食饭
影视圈
12小时前
佐敦醉琼楼饭店结业！64年客家菜名店翻新求变不果：不敌时势 梅菜扣肉／盐焗鸡以后要去呢度食...
佐敦醉琼楼饭店结业！64年客家菜名店翻新求变不果：不敌时势 梅菜扣肉／盐焗鸡以后要去呢度食...
饮食
18小时前
佘诗曼拒跟「阴湿人」正面冲突 自认高EQ冷眼对待：影响到我就唔得 从鸡仔声到四届视后全靠呢招
佘诗曼拒跟「阴湿人」正面冲突 自认高EQ冷眼对待：影响到我就唔得 从鸡仔声到四届视后全靠呢招
影视圈
21小时前
蔡一杰癌细胞扩散最新状态曝光  孤身落茶餐厅素颜憔悴身形消瘦  揸机与粉丝自拍展绅士风度
01:00
蔡一杰癌细胞扩散最新状态曝光  孤身落茶餐厅素颜憔悴身形消瘦  揸机与粉丝自拍展绅士风度
影视圈
22小时前
旅行团风光不再？逼爆照揭三大不败神话引热议：后生仔都争住报？｜Juicy叮
旅行团风光不再？逼爆照揭三大不败神话引热议：后生仔都争住报？｜Juicy叮
时事热话
17小时前
被追问案件是否已经完结时，郑中基语气无奈地直接回应：「未呀！」
01:14
郑中基离婚官司拖足一年仍未达共识 老爷郑东汉呻被拖落水 余思敏见记者即闪丨独家
影视圈
13小时前
55岁李蕙敏惊传婚变 IG删光与英籍老公合照恩爱不再 单拖凑仔与中性密友夜蒲摸大髀
55岁李蕙敏惊传婚变 IG删光与英籍老公合照恩爱不再 单拖凑仔与中性密友夜蒲摸大髀
影视圈
11小时前