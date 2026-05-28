机场「大黄蜂」无煞车突袭 铲过候车处猛撞Uber Taxi 1司机背痛送院

香港赤𫚭角国际机场发生惊险车祸。周三（28日）凌晨零时许，两辆的士在一号客运大楼对开、翔天路的士站位置发生猛烈相撞。由于正值深夜，强烈撞击力在寂静的机场内激发巨响，惊动在场大批的士司机及职员报案。事故中，其中一名司机报称背部受伤，需由救护车送院治理，警方正就车祸原因展开深入调查。

现场零件散落一地 的士车头严重毁烂

有现场前方的士的车录影（车Cam）清晰拍下这惊心动魄的一刻。片段显示，当时大批的士正依序在的士站内候客，一辆隶属「大黄蜂车队」的新型黄红色大内部的士，在毫无减速迹象的情况下，突然失控猛烈铲上路中央俗称「浮台」的乘客候车区。的士如脱缰野马般横冲直撞，继而将前方一辆正停泊在车道、车身印有「Uber Taxi」的红色市区的士当场撞个正着。

该辆 Uber Taxi 遭受极大冲力，全车被撞至呈90度横亘路中央，而泊在 Uber Taxi 前方的另一辆传统红色市区的士亦受到波及，被推前了少许。

网上事后疯传多段行家现场直击影片，现场满目疮痍。涉事的新型「大黄蜂」的士车头严重凹陷毁烂，防撞栏及车头组件几近全毁，车内的安全气袋更全数弹出；而被撞的「Uber Taxi」红色市区的士的车尾亦被撞至严重变形。

强烈的撞击力导致大批汽车碎片及残骸散落方圆数十米地面，现场一片狼藉，部分路旁的临时交通锥（雪糕筒）及铁栏亦被撞至飞歪或断裂。

意外发生后，大批机场职员及热心市民在场协助维持秩序。从片段可见，涉事「大黄蜂」的士的司机在事后仍能自行下车，并步向车尾查看情况及与在场人士沟通。

有目击司机在片段中进行现场口述，指「大黄蜂」整辆车铲上浮台（乘客候车处），继而拦腰撞向前车，现场更传出阵阵气体异味。该名司机直言看见 Uber Taxi 的车尾损毁极其严重，形同废铁，直呼连其「石油气缸都爆X埋，大X镬！」目击者质疑，肇事的大黄蜂司机当时是否，「瞓着咗（瞌睡）」，才导致车辆完全失控。警方目前正封锁部分通道，彻查车祸的确切起因。