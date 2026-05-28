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警方联同入境处深水埗反罪恶 23内地男女涉违逗留条件及逾期居留被捕

突发
更新时间：01:17 2026-05-28 HKT
发布时间：01:17 2026-05-28 HKT

深水埗警区联同入境处人员周二（27日）在深水埗及长沙湾区，展开代号「冠军」的跨部门反罪恶行动，突击搜查区内多个地点，共拘捕21名内地女子及2名内地男子（34至67岁），分别涉嫌「违反逗留条件」及「逾期居留」。据悉，全部被捕人持双程证抵港。所有被捕人现正被扣留调查，并将会转交入境处跟进。

警方提醒，根据香港法例115章《入境条例》第38AA条，非法入境者、受遣送离境令或递解离境令规限的人、逾期逗留或被拒绝入境人士不得接受有薪或无薪的雇佣工作，开办或参与任何业务，一经定罪，最高可被判罚款5万元及监禁3年。另外，雇主若雇用不可合法受雇的人，而该人是非法入境者、受遣送离境令或递解离境令规限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罚为罚款50万港元及监禁10年。

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