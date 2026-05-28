9恶煞持棍伞闯湾仔楼上吧袭击3男女 警拘3人最细15岁

湾仔周二（27日）凌晨发生群煞持铁棍及雨伞血洗楼上酒吧案，湾仔警区反三合会行动组（俗称反黑组）根据线报采取雷霆行动，继于同日早上8时许迅速在中环荷李活道一单位拘捕一名34岁持只程证的内地汉后，另外分别在中区及观塘区拘捕两名涉案男子，即至今共拘捕三人。

反黑组接手高调破案 揭发导火线涉醉酒纠纷

被捕的三名男子年龄介乎15至34岁，彼此为朋友关系。当中包括一名34岁持双程证来港的内地男子，以及两名分别15岁及19岁、持有香港身份证的尼泊尔籍青年。三人分别涉嫌「普通袭击」、「伤人」及「袭击致造成身体伤害」罪名，现正被警方扣留调查。据了解，这场深夜发生的袭击案，导火线涉及一场酒吧内的纠纷。

受伤女子送院。黎志伟摄

受伤女子送院。黎志伟摄

警方派出大批警员穿上战术背心、手持防暴盾牌火速赶抵现场，并登楼展开封锁调查。黎志伟摄

案发的楼上吧位于商业大楼之内。黎志伟摄

案件发生于周二凌晨4时许。据悉，当时至少8名男子及1名女子突然气势汹汹地闯入告士打道229至230号一幢商业大厦7楼的楼上酒吧，随即不由分说，挥动随身带备的铁棍和雨伞，向店内三名正在消遣的男女顾客展开施袭，现场一片狼藉，群煞逞凶后逃去无踪。

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遭殃的三名男女均为酒吧顾客，包括一名27岁杜姓男子，他头部被重击受伤；另一名30岁袁姓女子则被打至面部剧痛，她与同行的37岁黎姓男友人（未有受伤）为情侣关系。救援人员接报赶至后，杜男经包扎后拒绝送院，而袁女则清醒由救护车送往律敦治医院作进一步治理。就现场所见，袁女面带口罩，在人员陪同下自行步上救护车。

最初误报「持刀挥斩」 警穿战术背心登楼搜捕

据悉，警方最初接获市民报案时，有人声称目击群煞持利刀疯狂挥斩，气氛一度紧张。大批警员赶抵现场时，均不敢掉以轻心，纷纷穿上战术背心登楼搜捕。不过经现场调查后，初步相信凶徒当时使用的武器主要为铁棍及雨伞，席间并无亮出或使用利刃。

警方最初锁定涉案的9人恶煞组合包括一名本地女子、一名本地男子，以及7名非华裔男子，受袭伤者坚称完全不认识该批凶徒。