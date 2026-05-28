警伙入境处深水埗反罪恶拘23内地人 涉21女2男最年长67岁

深水埗警区联同入境处人员周三（5月27日）在深水埗及长沙湾区展开代号「冠军」的跨部门反罪恶行动，突击搜查区内多个地点，共拘捕21名内地女子及2名内地男子，年龄介乎34至67岁，分别涉嫌「违反逗留条件」及「逾期居留」。所有被捕人现正被扣留调查，并将会转交入境处跟进。

根据香港法例115章《入境条例》第38AA条，非法入境者、受遣送离境令或递解离境令规限的人、逾期逗留或被拒绝入境人士不得接受有薪或无薪的雇佣工作，开办或参与任何业务，一经定罪，最高可被判罚款5万元及监禁3年。另外，雇主若雇用不可合法受雇的人，而该人是非法入境者、受遣送离境令或递解离境令规限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罚为罚款50万港元及监禁10年。警方亦会继续全力打击有关罪行，以维持社会治安。

行动中共21名内地女子及2名内地男子被捕，年龄介乎34至67岁。