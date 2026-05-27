大角咀13岁男童堕楼 重创送院亡

大角咀福利街8号港湾豪庭对开，周三（5月27日）晚上8时许，一名13岁男童怀疑从高处堕下。救护员接报赶至，将他送往广华医院，可惜最终抢救无效不治。

经初步调查，相信男童由上址家中堕下。警方于现场没有检获遗书，其寻死原因因有待调查。据悉，男童近日曾因生活问题不开心。

现场为大角咀福利街8号港湾豪庭对开。

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

现场遗留血迹。