澳门七人车撞死10岁男童 疑斑马线前未让行人肇祸 市民带鲜花悼念

澳门发生严重交通意外，周三（5月27日）晚上8时许，一部七人车驶至青洲大马路近北区警司处时，意外撞倒一名10岁、身穿校服的男童，男童重创当场失去呼吸脉搏，被送往医院抢救后可惜最终不治。

现场遗下大滩血渍。

当地治安警表示，离世男童及肇事司机均为澳门居民，司机40多岁，事后通过酒精呼气。经初步搜证、翻看闭路电视及行车记录仪，怀疑司机驶至现场过路处时，未有先让行人肇祸。目前意外仍在调查，当地警方呼吁途经目击者提供资料。

怀疑肇事七人车事后被拖走。FB：路易斯咸美顿@澳门交通现场

今日(28日)早上，多名热心市民及街坊纷纷自发到青洲大马路现场献花悼念，行人路上一字排开摆放了近二十束的鲜花。由于死者年仅10岁，不少市民更特意带来了小童喜爱的零食、饼干、纸包饮品，以及一个蓝色毛公仔，摆放在花丛之中。

市民在场献花悼念男童。