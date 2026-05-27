海关拘30岁泰国抵港男 涉行李藏逾百万元大麻花

一名30岁男旅客今日（5月27日）从泰国曼谷飞抵香港国际机场。海关人员替他清关时，在其手提行李内发现约6.3公斤、约值110万元的怀疑大麻花，遂把该名男子拘捕。经调查后，该名被捕人士已被控以一项贩运危险药物罪，案件将于明日（5月28日）在西九龙裁判法院提堂。

海关会继续根据情报分析及风险管理的原则，重点拣选来自高风险地区的旅客作清关检查，确保有效打击跨境贩毒活动；同时呼吁市民提高警觉，切勿贪图金钱利益而参与贩毒活动，不要接受任何人士聘请或委托运送受管制物品进出香港，亦切勿于未确定物品属性的情况下，贸然协助他人运送。

涉案被捕男子。

海关检获的涉案大麻花。