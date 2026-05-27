Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

海关拘30岁泰国抵港男 涉行李藏逾百万元大麻花

突发
更新时间：22:53 2026-05-27 HKT
发布时间：22:53 2026-05-27 HKT

一名30岁男旅客今日（5月27日）从泰国曼谷飞抵香港国际机场。海关人员替他清关时，在其手提行李内发现约6.3公斤、约值110万元的怀疑大麻花，遂把该名男子拘捕。经调查后，该名被捕人士已被控以一项贩运危险药物罪，案件将于明日（5月28日）在西九龙裁判法院提堂。

海关会继续根据情报分析及风险管理的原则，重点拣选来自高风险地区的旅客作清关检查，确保有效打击跨境贩毒活动；同时呼吁市民提高警觉，切勿贪图金钱利益而参与贩毒活动，不要接受任何人士聘请或委托运送受管制物品进出香港，亦切勿于未确定物品属性的情况下，贸然协助他人运送。

涉案被捕男子。
涉案被捕男子。
海关检获的涉案大麻花。
海关检获的涉案大麻花。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
打风｜热带气旋命名「蔷薇」 天文台发移动路径 料「升呢」至强台风！
01:49
打风｜热带气旋命名「蔷薇」 天文台发移动路径 料「升呢」至强台风！
社会
10小时前
蔡一杰癌细胞扩散最新状态曝光  孤身落茶餐厅素颜憔悴身形消瘦  揸机与粉丝自拍展绅士风度
01:00
蔡一杰癌细胞扩散最新状态曝光  孤身落茶餐厅素颜憔悴身形消瘦  揸机与粉丝自拍展绅士风度
影视圈
14小时前
旅行团风光不再？逼爆照揭三大不败神话引热议：后生仔都争住报？｜Juicy叮
旅行团风光不再？逼爆照揭三大不败神话引热议：后生仔都争住报？｜Juicy叮
时事热话
10小时前
佐敦醉琼楼饭店结业！64年客家菜名店翻新求变不果：不敌时势 梅菜扣肉／盐焗鸡以后要去呢度食...
佐敦醉琼楼饭店结业！64年客家菜名店翻新求变不果：不敌时势 梅菜扣肉／盐焗鸡以后要去呢度食...
饮食
10小时前
住公屋「请姐姐」等于富户？网民公审促交还单位 基层居民心酸反击：穷先要请｜Juicy叮
住公屋「请姐姐」等于富户？网民公审促交还单位 基层居民心酸反击：穷先要请｜Juicy叮
时事热话
7小时前
被追问案件是否已经完结时，郑中基语气无奈地直接回应：「未呀！」
01:14
郑中基离婚官司拖足一年仍未达共识 老爷郑东汉呻被拖落水 余思敏见记者即闪丨独家
影视圈
6小时前
公屋装修DIY靓过私楼？400呎三房仅花７万 厕所风格获大赞 网民：做出57万感觉！
公屋装修DIY靓过私楼？400呎三房仅花７万 厕所风格获大赞 网民：做出57万感觉！
生活百科
2026-05-26 13:12 HKT
暑假游学新玩法！生态探索×国际足球营 培养小朋友解难能力
教育资讯
9小时前
外游返港必用? 港铁站新设「神机」处理外币散钞?  2xchange兑换机支援12种外币即换港币现金
外游返港必用? 港铁站新设「神机」处理外币散钞?  2xchange兑换机支援12种外币即换港币现金
生活百科
2026-05-26 16:54 HKT
深圳南坪快速︱货车公路自燃波及隔音屏 屡传巨响途人惊慌后退︱有片
00:48
深圳南坪快速︱货车自燃波及隔音屏变「火龙」 车辆冒险穿火场︱有片
即时中国
5小时前