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金钟城巴座位空隙插刀片吓煞乘客 中区一周两宗「巴士刺客」

突发
更新时间：23:06 2026-05-27 HKT
发布时间：20:50 2026-05-27 HKT

中区一周内发生两宗「巴士刺客」案件。今日（5月27日）下午5时许有乘客报案，表示在一部驾驶至金钟道太古广场对开的37A线城巴内，发现巴士上层座位插有一块刀片。警方接报后赶至调查，登上巴士上层搜证，又向报案乘客了解。

据了解，当时乘客在皇后大道东上车，到上层靠后位置坐下时感到异样，其后发现座位间有一把约13厘米长鎅刀，当中约1厘米刃口外露。乘客未有大碍，通知车长并报警求助。目前警方将案件列作企图有意图而伤人，由中区警区重案组跟进。

翻查资料， 上周六（5月23日）晚上8时许，一名43岁姓刘女子于中环花园道登上一辆15C单层城巴前往中环码头，当时她坐在最后排右边靠窗的位置，其间发现其后腰感到刺痛，于是转身查看，赫见一支5厘米长的缝纫针，乘客事后获送院治理。

相关报道：城巴15C现巴士「刺客」 女乘客遭缝纫针插伤腰

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