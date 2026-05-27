流浮山私人土地违例发展 政府突击搜查检18濒危鹦鹉拘两男

渔农自然护理署接获规划署转介后，昨日（5月26日）突击搜查流浮山一幅怀疑违例发展的私人土地，检获共18只濒危鹦鹉，拘捕两名涉案男子。涉案濒危鹦鹉包括戈芬氏凤头鹦鹉、蓝喉锥尾鹦鹉、金黄锥尾鹦鹉、黄颈亚马逊鹦鹉、黄冠亚马逊鹦鹉及紫蓝金刚鹦鹉等。

渔护署早前接获规划署转介，指上述土地涉及《城市规划条例》下的违例发展，调查中发现该土地贮存了大量鸟笼，部分鸟笼内有雀鸟。渔护署经情报收集及调查后随即行动，拘捕两名男子，他们涉嫌非法管有上述一批属《濒危野生动植物种国际贸易公约》附录I的濒危鹦鹉。

根据《保护濒危动植物物种条例》，除非获得豁免或另有规定，管有附录I物种须领有管有许可证或相关文件证明动物来源。由于涉案人士未能出示所需的管有许可证或相关证明文件，渔护署遂拘捕两男，并检取该批共18只濒危鹦鹉作进一步调查。

此外，规划署亦就该土地内的违例发展采取了执行管制行动，于昨日向有关人士发出「强制执行通知书」，要求有关人士必须在指定日期或之前中止有关违例发展。