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油塘油丽邨女住户堕楼 当场不治

突发
更新时间：21:23 2026-05-27 HKT
发布时间：21:23 2026-05-27 HKT

油塘油丽邨信丽楼，今日（5月27日）早上9时许，一名67岁姓许女住户由单位堕下，保安发现大惊报案。警方消防接报到场，当场证实女子死亡。警方于现场没有检获遗书，其寻死原因仍待调查。

防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

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