机场31岁男昨抵港 被揭藏15.7万元私烟 今罪成囚两个月 

海关人员昨日（5月26日）在香港国际机场截查一名31岁抵港男旅客，并在他的个人行李内检获约3.5万支未完税香烟，估计市值约15.7万元，应课税值约11.5万元。该名旅客随即被捕。他涉嫌管有未完税香烟，以及未有向海关人员作出申报，违反《应课税品条例》，今日（5月27日）在西九龙裁判法院被判处监禁两个月及罚款1000元。

海关对判刑表示欢迎，认为监禁刑罚具相当阻吓作用，并充分反映罪行的严重性。海关提醒市民，根据《条例》，香烟属应课税品。任何人士若进口、处理、管有、售卖或购买私烟，即属违法，一经定罪，最高可被判罚款200万元及监禁7年。

市民可透过24小时热线182 8080、专用电邮（[email protected]）或网上表格，举报怀疑私烟活动。