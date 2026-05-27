土瓜湾老妇家门前遇劫 遭箍颈失手袋金链 警查天眼拘中年匪

周日（5月24日）晚上有匪徒潜入土瓜湾益丰大厦，向一名正在回家的79岁女住户从后箍颈，抢走金链和手袋后逃之夭夭。警方经翻查大量天眼后锁定匪徒，至昨日（5月26日）将涉案54岁本地男子拘捕。警方呼吁市民尤其是独居长者，日常出入时务必时刻保持警惕；而大厦保安如遇陌生访客，亦要提高警觉。

事发于周日晚上约8时，居住土瓜湾益丰大厦一名79岁老妇，据悉回家时与陌生男子同乘升降机。老妇初时不为意，如常出䢂回家。岂料老妇抵达单位门前，突然被陌生男从后箍颈，并遭强行带到后楼梯位置。匪徒抢去老妇身上金链及手袋后，迅速逃去无踪。事件中老妇受轻伤，在邻居协助下报警求助。

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九龙城警区重案组第二队随即跟进调查，翻查「锐眼计划」在内的大量闭路电视片段，并透过深入情报分析，成功锁定匪徒身分。至昨日中午，警方在旺角拘捕涉案54岁、报称无业的姓李本地男子。目前他已被暂控一项「抢劫」罪，案件将于明日（5月28日）上午在九龙城裁判法院提堂。

九龙城警区重案组督察谭钧铠呼吁市民大众，特别是独居长者，日常出入时务必时刻保持警惕，小心保管个人财物，以免让贼人有机可乘。另外，大厦保安从业员应时刻提高警觉，若遇到陌生面孔到访，务必详细查询其到访目的并登记个人资料。如发现任何可疑人士或情况，请即时联络警方求助。