输入外劳｜有雇主及中介呃劳工处 伪造招聘广告称难请本地员工 警拘7男女

警方今年2月接获4宗由劳工处转介的可疑「补充劳工优化计划」申请。经调查后，警方于5月18至22日以「企图欺诈」罪拘捕4男3女（26至57岁）。被捕人涉嫌向劳工处提供伪造的招聘广告截图，声称招聘市场推广主任、厨房帮工、挂接式车辆驾驶员及按摩师，但未能成功聘请到本地员工，企图欺诈劳工处以取得输入劳工的批准。

根据劳工处自2023年起推行「补充劳工优化计划」，规定申请输入劳工的雇主必须先在网上招聘广告平台或报章于本地公开招聘。如完成本地公开招聘后仍然未能成功聘请到本地员工，雇主须向劳工处汇报招聘结果，并递交招聘广告的截图或报章广告作核实。雇主可以委聘中介公司协助处理有关申请。

深水埗警区重案组高级督察梁伟轩交代案情。杨伟亨摄

今年2月，深水埗警区刑事部接获由劳工处转介的4宗可疑申请，涉及4间雇主公司及3间中介公司。4宗申请分别向劳工处申请输入劳工担任市场推广主任、厨房帮工、挂接式车辆驾驶员及按摩师。劳工处于2025年10月至11月期间，收到上述中介公司提供的网上招聘广告截图。劳工处其后发现有关截图有明显修改的痕迹，包括出现字体不一及有内容被遮盖的情况。

劳工处怀疑有雇主及中介公司以虚假截图企图欺诈劳工处，误导劳工处信纳雇主已完成刊登招聘广告的规定，从而取得输入劳工的批准，因此暂停处理该4宗申请并转交警方跟进。深水埗警区重案组向有关广告平台展开调查，确定相关雇主及中介公司从来没有于该平台刊登相关招聘广告的纪录。

劳工处自2023年起推行「补充劳工优化计划」。资料图片

警方随即于本月18日至22日执法，分别于长沙湾、元朗、落马洲管制站及机场，以涉嫌「企图欺诈」罪拘捕4名本地男子及3名本地女子。被捕人身分包括雇主以及中介公司的代表或员工，他们涉嫌向劳工处提供伪造的招聘广告截图，企图欺诈劳工处以取得输入劳工的批准。目前全部人已获准保释候查。

消息指，涉案4宗申请相信未有关联。深水埗警区重案组高级督察梁伟轩表示，本案的雇主及中介公司如果申请成功，除剥削了本地劳工的就业机会外，更是滥用政府为协助业界而推出的政策。警方严厉谴责有关欺诈行为，并会继续与劳工处合力打击，确保本地工人优先就业。警方重申，「企图欺诈」是非常严重的罪行。一经定罪，最高可判处监禁14年，市民切勿以身试法。

劳工处自2023年起推行「补充劳工优化计划」。资料图片