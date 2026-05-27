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珍惜生命│油麻地果栏外男子危站天桥顶 劝服送院检查

突发
更新时间：16:01 2026-05-27 HKT
发布时间：16:01 2026-05-27 HKT

今日（27日）下午2时07分，油麻地果栏对开窝打老道近渡船街行人天桥，一名男子企图跳桥，爬上天桥顶部险象环生。救援人员到场游说，消防员升起云梯营救，幸经劝喻后男子态度软化，自行返回安全地方。

事主没有受伤，由救护车送院检查。警方正调查事件原因。

防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service 

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