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元朗地盘两工人被吊运中工字铁打中 受伤送院

突发
更新时间：12:09 2026-05-27 HKT
发布时间：12:09 2026-05-27 HKT

今（27日）晨9时许，元朗工业邨宏乐街一间重建中的滤水厂，工人工作期间，被吊运中工字铁打中，其中一人手臂及背部受伤，与另一伤者一并送院治理。

两名伤者分别姓丁（37岁）及姓罗（48岁）。据了解，上址是占地约50,000平方英尺兴建中的地盘，两伤者负责装拆铝模工作。当时两人均有配带安全装备，用起重机吊起已拆除的工字铁时，工字铁在移动期间意外撞到其他建筑材料，导致工字铁打转并撞到两人。案件列为工业意外，将由劳工署跟进。

 

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