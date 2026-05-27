「企硬唔Take嘢」意识提高 邓炳强拆解保安局负责禁毒原因

政府近期大力宣传禁毒「一齐企硬，唔Take嘢」，保安局指年轻生对拒绝毒品的意识提高。局长邓炳强在社交平台讲解，为何禁毒工作由保安局负责。他指出，由负责公共安全的政府机构协调执法部门扫毒，作为推动禁毒政策的主力，是很多国家和地区的一贯做法。在香港，保安局正是担任这个角色，而辖下的禁毒处则负责统筹的工作。

邓炳强称，保安局负责制定打击毒品的法例，落实联合国禁毒公约的要求。在缉毒及拦截走私方面，保安局负责跨部门的协调，并联同警务处及海关一同工作。如果遇到跨国及跨境贩毒集团，香港的执法部门就会联同国际刑警、内地公安、海关和海外执法机构，展开联合行动。

不过，禁毒工作也非由保安局包办。邓炳强表示，禁毒不是靠一个超人，而是依赖整个团队。除了立法和执法之外，禁毒的宣传教育及戒毒等工作亦很重要，禁毒处会联同其他政府单位，例如教育局、社会福利署、衞生署和惩教署等，以及其他咨询组织，例如禁毒常务委员会、一些社福机构、地区组织和学校等，齐心合力对抗毒品，保护年轻的一代。