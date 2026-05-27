深水埗工地4米高堕下机器 67岁男工遭击中头昏迷

今日（27日）早上8时33分，深水埗钦州街与福荣街交界一工地发生工业意外，一名67岁姓黄男工人于工作期间，突然遭一部由约4米高处跌下的电动链式吊机，击中头部及脚。他登时倒地昏迷，工友见状大惊报警。人员接报到场，将伤者急送玛嘉烈医院抢救。

现场所见，工地围板印有渠务署标志。据悉事发时工地内正进行吊运工序，其间一部约1.5米乘1米的电动链式吊机，在滑道上大约4米高处跌下，击伤工人头部。警方列作工业意外。

据了解，黄男当时与另一名工人在地面检查装置，该名同事负责操作龙门架上的吊重仪器。当吊重仪器操作至最后固定位置时，仪器突然从约四米高处脱落，击中黄男头部，导致他头部流血受伤。黄目前情况稳定，在深切治疗部留医。