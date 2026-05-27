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上环中年妇堕海漂浮 送院不治

突发
更新时间：10:14 2026-05-27 HKT
发布时间：10:14 2026-05-27 HKT

上环有人堕海。今日（27日）早上9时03分，警方及消防接报，指干诺道中的港澳码头对开海面，有人形物体漂浮。人员接报到场搜索，其后救起一名女子，但发现她昏迷不醒，于是将她送往玛丽医院抢救，惜延至早上10时11分终告不治。

据了解，女事主56岁姓林，与母亲居住荃湾，生前受情绪病及经济困难困扰，已离家多日，母亲今日凌晨收到事主最后讯息。今早6时许，有途人在中西区海滨长廊长椅上发现事主财物，至今早9时许，有海事处职员执勤时发现事主在海面漂浮，揭发事件。

防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service 

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