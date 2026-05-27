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群煞持铁棍雨伞闯湾仔楼上吧 3男女遇袭受伤 警拘1内地男

突发
更新时间：06:43 2026-05-27 HKT
发布时间：06:43 2026-05-27 HKT

湾仔发生伤人案。今日（27日）凌晨4时许，至少8名男子及1名女子，突然来势汹汹闯入告士打道229至230号一幢商业大厦7楼的楼上酒吧，随即不由分说挥动带备的铁棍和雨伞，向店内3名正在消遣的男女顾客施袭，逞凶后登上一辆白色七人车往告士打道方向逃去。

警方调查后，于今晨8时许案发后4小时，迅速在中环荷李活道一单位拘捕一名33岁持只程证的内地汉，他涉嫌与案件有关，正被扣留调查。警方亦在荷李活道附近寻获一辆白色七人车，经调查后证实为涉案车辆，车主为一间公司。案件列作「伤人」，由湾仔警区反黑组跟进。

最初误报「持刀挥斩」 警穿战术背心登楼搜捕

遇袭3名男女均为酒吧顾客，包括27岁杜姓男子，他头部被重击受伤，拒绝送院。另一名30岁袁姓女子则报称面部剧痛，清醒由救护车送往律敦治医院治理。她与同行的37岁黎姓男友人为情侣关系。黎亦头部肿胀且右额裂伤，同样拒绝送院。现场所见，袁女面带口罩，在人员陪同下自行步上救护车。

据悉，警方最初接获市民报案时，有人声称目睹群煞持利刀挥斩，气氛一度紧张。大批警员赶抵现场时，均穿上战术背心登楼搜捕。不过经现场调查后，初步相信凶徒当时使用的武器主要为铁棍及雨伞。

伤者称与群煞素不相识

警方经进一步调查后，相信施袭的恶煞组合共有9人，包括一名本地女子、一名本地男子，以及7名非华裔男子。据了解，遇袭的伤者均坚称完全不认识该批凶徒，过去亦无任何恩怨。

案件列作「伤人」，交由湾仔警区刑事调查队第四队全力组跟进。警方正翻查酒吧及大厦的闭路电视片段，全力追缉该批涉案的凶徒。

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