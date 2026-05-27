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湾仔楼上吧逾20人混战 警持盾牌登楼搜捕 长发女受伤送院

突发
更新时间：06:43 2026-05-27 HKT
发布时间：06:43 2026-05-27 HKT

湾仔发生一宗集体武斗事件。今日（27日）凌晨3时21分，警方接获市民报案，指两批合共超过20名的男子，在湾仔告士打道229-230号一间楼上酒吧内因故爆发激烈争执，期间双方情绪失控，有人更亮出利刀向对方施袭。据报案人表示，现场有两名男子被斩伤头部，顿时血流披面。

由于涉及多人持械斗殴，警方派出大批警员穿上战术背心、手持防暴盾牌火速赶抵现场，并登楼展开封锁调查。然而，涉案的两帮大汉在警方赶到前已鸟兽散，悉数逃离现场。

警员在涉事酒吧内进行搜查，并未发现报案人所指的两名头部中刀伤者。不过，现场留下一名蓄长发的女子报称受伤，她身上并无表面伤痕，随后在救护员陪同下，自行步上救护车送院治理。警方目前正调阅大厦及周边的闭路电视片段，全力追缉涉案人士，并进一步调查引发这场深夜打斗事件的原因。

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