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珍惜生命｜马鞍山海典湾92岁翁堕楼 当场证实不治

突发
更新时间：01:48 2026-05-27 HKT
发布时间：01:48 2026-05-27 HKT

 

周二（26日）傍晚6时许，警方接获途人报案，指一名男子倒卧在保泰街1号海典湾对开街头，怀疑由高处堕下。与此同时，事主的妻子亦惊悉丈夫失踪，致电警方求助。

救援人员接报后赶抵现场，经检查后证实该名男子已当场不治，毋须送院。警员以帐篷遮盖遗体，并封锁现场调查。

据了解，堕楼身亡的事主为一名92岁纽西兰籍男子，持有香港身份证。消息指他生前受情绪问题困扰，警方正对其轻生原因展开进一步调查。

防止自杀求助热线：


「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

 

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