有片｜荃湾两车高速狂飙 Benz撞翻货车酿3伤

荃湾发生严重交通意外，两辆私家车高速于荃湾路高速狂飙，其间一辆银色平治扭軚切线时失控撞翻货车，导致3人受伤。事后网上有车cam片流出，见到涉事私家车与另一辆私家车在公路上奔驰，其间高速撞向货车车尾。

事件发生于前日（24日）凌晨2时许，一辆货车及一辆私家车于荃湾路往荃湾西方向行驶，至柏傲湾对开时发生相撞。28岁货车司机头、颈及腰受伤，40岁乘客亦称头痛，至于23岁姓何私家车司机亦报称手受伤，3人全部清醒送往仁济医院治理。

根据网上的车cam片段所见，当时荃湾路未见有太多车，一辆货车及的士先后沿左线行驶，其后的士打灯缓缓切线，其间两私家车从后高速驶至。深色私家车越过的士及货车后继续向前驶，惟银色Benz越过的士后失控，撞向货车车尾，货车随即翻侧。

另外，根据网上图片所见，银色Benz车头严重损毁，泵把及车头冚飞脱，车内的安全气袋弹出，挡风玻璃亦告碎裂。其后有人于中线挥动手机灯，示意后方注意。