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周一鸣：警队将继续深化智慧警政 协助识别潜在罪案风险

突发
更新时间：18:27 2026-05-26 HKT
发布时间：18:27 2026-05-26 HKT

警务处处长周一鸣今日（26日）出席活动时表示，警队去年其中一个工作重点是推动智慧警政，除推动社群参与，警队的策略方针还强调善用科技，以科技回应数码时代的警政需求。他又指相关防罪网站浏览量累计逾2000万次，透过「罪案警报联网」接收防罪信息的人次亦高达360万，充分反映警民合作在防罪工作上的成效。

「安全城市大使计划委任及嘉许典礼2026」今日举行，主题为「智慧守护」表扬逾百机构推广防罪工作。周一鸣致词时表示，计划已踏入第4年，过去三年合共102名来自不同机构的代表获委任为安全城市大使，今年将有15名新大使加入，与警队一同推动防罪工作。此外，7个机构代表获颁发「卓越贡献奖」，而水务署获嘉许为「安全城市防罪伙伴」，表扬他们过去一年在宣传防罪信息方面的努力。

周一鸣指安全城市大使透过不同渠道，括公司内联网、商场大型电视、住宅大堂、购物单据，以至防罪讲座，将防罪意识渗透社区每一个角落，期望安全城市大使继续推广防罪灭罪的讯息，进一步提升公众对各种风险的警觉及应对能力。

他又提到防止罪案科自2023年起，推出多项社群参与的防罪措施，成果充分反映警民合作在防罪方面起到关键作用，将继续与社群合作，令香港及安全城市大使网络发挥更大效能。另外，推动智慧警政是警方其中一个工作重点，除了推动社群参与，警队策略方针同样强调善用科技，以回应数码时代的警政需求，将透过人工智能整合大数据，进行分析及预测，协助识别潜在罪案风险。 
 

 

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