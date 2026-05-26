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屯门杯渡路爆咸水管淹路 市中心一带冲厕水暂停 水务署抢修

突发
更新时间：12:23 2026-05-26 HKT
发布时间：12:23 2026-05-26 HKT

爆水管事件停不了！继荃湾杨屋道昨晚（25日）爆咸水管后，今晨（26日）屯门杯渡路桥底亦有地下水管爆裂，大量咸水夹杂沙泥涌出淹浸路面。水务处接报派员到场关上水掣，进行紧急维修。

相关新闻：荃湾杨屋道爆咸水管交通受阻 水务署：争取周二晚9时全面恢复冲厕水供应

fb马路的事 (即时交通资讯台)图片
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水务署在社交平台facebook专页「滴惜仔」表示，该署于今日（26日）早上接获报告，指屯门杯渡路桥底近启发径行人路发生水管渗漏事故，经了解后确认涉事水管为一条直径400毫米的咸水供水管，用作供应冲厕水予屯门市中心一带。在关上水掣后，现场已停止涌水。

署方指工程团队正全力进行水管维修，并争取于明日（27日）早上6时前完成有关的水管维修工程，恢复冲厕水供应。该署就事件为市民带来不便表示抱歉。

 

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