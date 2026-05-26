珍惜生命│屯门兆康苑女子树上自缢 送院不治
更新时间：10:12 2026-05-26 HKT
发布时间：10:12 2026-05-26 HKT
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屯门有人上吊自杀死亡。今日（26日）早上7时17分，兆康苑兆华阁对开公园内，一名60多岁的女子被发现在一棵树上上吊。救援人员到场将女事主解下，但她已昏迷不醒，随即将她送往屯门医院抢救，惜终告不治。
警方没有检获遗书，经调查后证实死者68岁姓梁，是上址屋苑住户。据悉，事主有精神病纪录，其死因有待验尸后确定。
防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service
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