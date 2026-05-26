荃湾杨屋道爆咸水管交通受阻 水务署：争取周二晚9时全面恢复冲厕水供应

荃湾杨屋道爆水管，周一（25日）晚上8时许，杨屋道171号对开地底一条直径900毫米的咸水管爆裂，大量咸水夹杂沙泥淹浸至少两条行车线。受事故影响，用作供应荃湾及葵涌一带的冲厕水暂停，水务署原本预计今日（26日）凌晨5时前恢复大部分用户的冲厕水供应，惟经通宵抢修后，署方表示维修工序较预期困难，工程团队正继续全力进行紧急水管维修工程，争取于今日晚上9时完成水管维修工程，全面恢复冲厕水供应。

水务署于今晨约7时在社交平台facebook「滴惜仔」表示，就荃湾杨屋道近横龙街的水管渗漏事故，该署工程团队通宵进行维修及供水调度工作，包括关闭数个供水主干管的水掣，并曾重启海水泵房的运作，以暂时恢复冲厕水供应。由于维修工序比预期困难，供水调度亦需有所调整以配合维修工程，现时荃湾及部分葵涌区用户的冲厕水供应仍然受影响。工程团队仍继续努力进行供水调度，包括清除涉事水管内的积水、关闭上游的水掣等，以期尽量将受影响范围缩小。

署方续称，工程团队正继续全力进行紧急水管维修工程，争取于今日晚上9时完成水管维修工程，全面恢复冲厕水供应 ，然后会尽快重铺路面，以重开该段杨屋道东行线。该署就事件为市民带来的不便表示抱歉。

今早运输署表示，因水管紧急维修，杨屋道往德士古道方向介乎古坑道与横窝仔街之间的全线仍然封闭。同时，杨屋道往大河道方向近横龙街的快线亦已封闭，驾驶人士只可使用慢线行车。署方呼吁驾驶人士考虑改用其他道路。

受影响九巴30X、32H、33A、41M、42M、49X、73P及243M号线（往九龙/青衣/大埔方向），以及城巴第930A号线（往会展站方向）须改道行驶。有关个别巴士路线的最新服务情况，市民可参阅巴士公司的网页或流动应用程式内的资讯。