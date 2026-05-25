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西贡花山3行山汉失踪 救援人员寻回其中7旬老翁 续搜索其余2人

突发
更新时间：07:01 2026-05-26 HKT
发布时间：23:44 2026-05-25 HKT

西贡发生行山人士失踪事件。警方于周一（25日）晚上10时许接获一名男子报案，指一批行山人士于西贡花山附近怀疑失散，其中3名男子失去联络。至周二（26日）凌晨约4时，救援人员在白腊村附近寻回其中一名70岁姓陈的失踪男子，他没有受伤，毋须送院。人员正了解其余两人下落。

据了解，另外两名失踪者均年约70至80岁。众人透过本地行山组织一齐行山。

黎志伟摄
黎志伟摄

消息称，周一(25日)早上9时15分，接近100名行山者包括姓刘报案人及三位失踪者于白腊开始起行，报案人只认识陈男，但并不认识另外两名失踪者及其他行山者。

同日12时许，刘于花山帮陈男影相后便自己一个继续行程。期间，他只偶然听到陈男与另外两失踪者倾偈，但未有回头观看，行山后刘便自行回家。同日黄昏，刘联络陈男但一直未能成功，感到担心于是报案求助。

至（26日）凌晨3时 ，陈男的妻子收到丈夫的whatsapp讯息，表示他会于山中过夜，并将于早上回家。其后消防及机动部队在白腊村附近将他寻回及带落山，救援人员现正于花山、白腊一带继续搜索两名失踪者。

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