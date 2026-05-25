荃湾杨屋道爆咸水管 多条巴士路线需改道 荃湾葵涌一带冲厕水暂停

荃湾杨屋道有水管爆裂，至少两条行车线受影响，黄泥水一度涌入附近油站，导致油站需暂停营业。

今日（25日）晚上8时许，杨屋道171号对开地底一条咸水管突然爆裂，大量咸水夹杂沙泥不断涌出，淹浸杨屋道至少两条行车线，部份路面更受压拱起。根据网上图片所见，黄泥水不断渗出，令马路顿成「黄河」，水深至脚眼，附近油站亦受波及，需要暂停营业。

涉事咸水管供应冲厕水予荃湾及葵涌一带

水务署表示接获报告指荃湾杨屋道近横龙街交界有咸水供水管渗漏，并已派员前往现场跟进，经了解后确认涉事水管为一条直径900毫米咸水供水管，用作供应冲厕水予荃湾及葵涌一带。在关上水掣后，现场已停止涌水。为减低对用户的影响，水务署工程团队正进行供水调度，预计可于明日（26日）凌晨5时前恢复大部分用户的冲厕水供应。

受事故影响，杨屋道介乎联仁街及德士古道一段东行线须暂时封闭，以配合紧急水管维修工程。水务署又指工程团队正全力进行水管维修，并争取于明日晚上9时完成有关的水管维修工程。

另外，运输署指因水管爆裂，杨屋道(往德士古道方向)介乎古坑道与横窝仔街之间的全线现已封闭。受影响九巴第30X,33A,41M,42M,49X,73P (往九龙/青衣/大埔方向)号线及第32H,243M (往九龙/青衣方向)号线须改道行驶。